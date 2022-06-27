اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 03:22 م
أكرم القصاص
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اندلاع حريق في مبنى بمدينة ليون الفرنسية وإجلاء ما يقرب من 50 شخصا

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:41 م
اندلاع حريق في مبنى بمدينة ليون الفرنسية وإجلاء ما يقرب من 50 شخصا حريق - أرشيفية
أ ش أ

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اندلع حريق في الطابق الحادي عشر من مبنى في شارع "ماريز باستي" في مدينة ليون في جنوب شرقي فرنسا، مما تسبب في إجلاء ما يقرب من خمسين شخصا.
 
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين أن الحريق اندلع في استوديو بالطابق 11 من مبنى يقع في شارع "ماريز باستي" في الدائرة الثامنة بمدينة ليون الفرنسية.. مضيفة أنه تم الدفع بثماني سيارات إطفاء وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده.
 
وأوضحت القناة أن النيران التهمت شقة بالكامل، وأن بعض السكان تمكنوا من العودة إلى المبنى، لكن سيتعين على محافظة المدينة نقل تسعة منهم إلى مكان آخر، مشيرة إلى أنه تم نقل أحد السكان، وهو في حالة اختناق خفيفة إلى المستشفى؛ لتقديم الإسعافات اللازمة.

فرنسا

ليون

مدينة ليون الفرنسية

حريق بمدينة ليون الفرنسية



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