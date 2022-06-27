الموقع الرسمى لـ Cop27: أفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ

كتبت منال العيسوى

أعلن الموقع الرسمى لمصر الخاص ب الCop27 ، أنه تعتبر مناقشات واستنتاجات منتدى أسوان للاستدامة من الأحداث البارزة المؤدية إلى مؤتمر الأمم المتحدة ل تغير المناخ (COP27) ، الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ ، وان أبرز هذه التوصيات أكدت ان أفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ، وان التمويل للمواجهة شىء جوهرى واساسى بمناقشات شرم، الذي استمر لمدة يومين بحضور شخصيات بارزة وخبراء وممارسين من جميع أنحاء إفريقيا والعالم لمناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه القارة في عصر المخاطر المتتالية ، مع التركيز بشكل خاص هذا العام على آثار تغير المناخ على السلام والتنمية المستدامين. في القارة.

وأوضح الموقع الرسمى للCop27 أنه حضر الاجتماع قادة حكوميون من إفريقيا وشركاء في التنمية ، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، وكذلك من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. بالإضافة إلى المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والنسائية، وشاركوا معًا في جلسات المنتدى ، وتبادلوا الرؤى وتحديد الخطط التي تعزز العمل الجماعي نحو السلام والأمن مع التركيز على العلاقة بين المناخ والسلام والتنمية المستدامة - كلهم ​​يتطلعون نحو COP27.

ونشر الموقع الرسمى للقمة أبرز ماجاء من توصيات وخاصة التوصيات الختامية للمنتدى ، والتأكيد على أن أفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ، حيث هذه واكدت عليها كلمة وزارة الخارجية الدكتور سامح شكري نائب الوزير للشؤون الافريقية.

كما أكد السفير حمدي لوزا أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين سيضع احتياجات إفريقيا في قلب الحوار، وأنه خلال القمة قال الدكتور سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المكلف للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27): “إن منتدى أسوان يبرز أهمية ضمان مستقبل مرن في إفريقيا، كما يعد تغير المناخ تحديا فى استقرار وأمن القارة، وأنه على الصعيد العالمي ، نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المتعلقة بالمناخ لدعم أفريقيا. COP27 ، في وضع جيد يجعل احتياجات الاستجابة المناخية في أفريقيا في مركز الصدارة ".

كما أوضح محمود محيي الدين ، بطل المناخ رفيع المستوى في مصر ، كيف تحتاج الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لتوسيع نطاق التعاون. قائلا : "نحن بحاجة إلى منع تدهور الديون ومساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على مكافحة تغير المناخ، و يمكن أن يساعد هذا في منع تعرض رأس المال البشري لدينا للخطر بسبب نقص الدعم المالي الكافي ".

أشار الموقع الرسمى لقمة المناخ أيضا أنه دار السفير محمد نصر ، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ، جلستين بما في ذلك الجلسة الختامية ، "استشراف المستقبل: COP27 وما بعده"، قائلا : "إن الوضع العالمي يضع أسواق المال والسلع في حالة اضطراب. وتتأثر البلدان الأفريقية التي تعتمد على واردات الغذاء والوقود بشكل خاص ، وقد يؤثر ذلك سلبًا على وسائل الاستمرار في مواجهة تغير المناخ ".

"أي تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا قد يكون عرضة لمخاطر وضغوط جديدة. الوقت مهم بالنسبة لكيفية مساعدة البلدان المتقدمة وأصحاب المصلحة المعنيين على معالجة الوضع من خلال توجيه التمويل المناسب، وأنه أحد الركائز الأساسية خلال COP27 .