المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الأردنية تغلق محيط حادث تسرب الغاز

كتب عبد الوهاب الجندى

أغلقت المنطقة العسكرية الجنوبية والقوه البحرية الملكية في الأردن، محيط حادثة العقبة الذى أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة ما يزيد على 251 آخرين، إثر تسريب غاز سام إثر سقوط صهريج كان يتم نقله.

وهذا وقد أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

ودعا المركز المواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، في ميناء العقبة.

وأكد المركز على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.