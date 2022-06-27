المناخ كلمة السر.. تليجراف: بايدن يعرقل خطة لندن لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيحاول اليوم الاثنين عرقلة خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "للابتعاد عن الوقود الأخضر وسط انقسام عبر الأطلسي حول كيفية معالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة العالمية".

وبحسب التقرير، الذى نقل موقع "بى بى سى عربى" أجزاء منه، سيلقي جونسون كلمة أمام قادة مجموعة السبع في قمة في ألمانيا ويطلب منهم إعادة استخدام الأراضي المخصصة حاليا لإنتاج الوقود الحيوي القائم على المحاصيل لزراعة المزيد من الأغذية.

وأشارت التليجراف إلى أن رئيس الوزراء البريطاني "يعتقد أن تقليل استخدام الوقود الأخضر من شأنه أن يخفف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويساعد على تجنب المجاعات في البلدان الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية المحاصرة في الموانئ من قبل روسيا".

ومع ذلك، أوضح مسؤولون أمريكيون يوم الأحد أن واشنطن ستحاول عرقلة الخطط في محاولة لحماية المزارعين الأمريكيين وتجنب تعريض الالتزامات المناخية للخطر.

وقال التقرير: "اعترفت مصادر في داونينج ستريت بأن خطة جونسون ستفشل من دون دعم جميع دول مجموعة السبع". وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا تدعم الخطة، لكن يوجد رفض من جانب الولايات المتحدة وكندا.

وبحسب التقرير، فإن جونسون قال سيقول لنظرائه يوم الاثنين إن "تصرفات فلاديمير بوتين في أوكرانيا تخلق هزات ارتدادية رهيبة في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية حيث بات ملايين الأشخاص على شفا المجاعة".

كما سيلفت جونسون إلى أن "بوتين وحده هو القادر على إنهاء هذه الحرب التي لا داعي لها وغير المجدية، لكن قادة العالم بحاجة إلى التكاتف واستخدام ثقلهم الاقتصادي والسياسي لمساعدة أوكرانيا وجعل الحياة أسهل للأسر في جميع أنحاء العالم. ولا ينبغي أن يكون هناك شيء خارج النقاش".