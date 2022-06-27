المعاينة تكشف ملابسات مصرع سائق في حادث تصادم سيارتين نقل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أفادت معاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لحادث تصادم سيارتين نقل بطريق الكريمات في أطفيح، مما أسفر عن مصرع سائق، اصطدام سيارة المتوفي من الخلف بالسيارة الأخرى، مما أسفر عن تهشم كابينة القيادة الخاصة بالسيارة الخلفية ومصرع قائدها.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتم إزالة آثاره من الطريق، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات في أطفيح، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تصادم سيارتين نقل مما أسفر عن مصرع سائق، وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتينK تم نقل جثة السائق إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.