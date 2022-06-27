المستشار عزت أبو زيد يفتتح مقر النيابات الإدارية في الغردقة.. صور

كتب: محمد أبو ضيف

قام المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، بصحبة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والمحافظة، بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالغردقة، في شارع زهران المتفرع من شارع النصر بالغردقة، والذي يشمل مقر مكتب فني الغردقة ونيابتي الغردقة القسم الأول والقسم الثاني.

وشهد أبو زيد ومحافظ البحر الأحمر، إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالغردقة، كما شهدا افتتاح عرض تقديمي للعمليات الإنشائية التي تمت بالمجمع، يعقبه عرض إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية حول اكتمال وتفعيل منظومة التحول الرقمي بالمجمع.