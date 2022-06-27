المحكمة العُليا بالسعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة الأربعاء

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دعت المحكمة العُليا في السعودية، اليوم الاثنين، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء بعد غد الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر ذي القعدة 1443هـ (وفقا لتقويم أم القرى) 29 يونيو 2022.



وقالت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - "إنه نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا من أن يوم الثلاثاء الموافق (1/ 11/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى) الموافق 31 مايو 2022م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1443هـ، ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء (2/ 11/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى) الموافق الأول من يونيو 2022م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1443هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء (30/ 11/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى) التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة حسب قرار المحكمة العليا ـ المذكور أعلاه ـ الموافق 29 يونيو 2022م".



ودعت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.