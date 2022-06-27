الكشف وفحص 120 مواطنا فى قافلة طبية لوحدة السكان بمحافظة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتي تم اطلاقها في شهر أبريل الماضي، وذلك انطلاقا من مسئولية وحدة السكان حول محور الصحة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.



وأوضحت رجاء شوقى مدير وحدة السكان، أنه من خلال القافلة الطبية تم الكشف وإجراء الفحوصات الطبية لعدد 120 مواطن، مشيرة إلى أن القوافل مستمرة في كافة مدن وقرى ونجوع المحافظة، كما توجهت بالشكر لكل الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة وفي استقبال القوافل.



وأضافت رجاء شوقى، فى بيان صحفى، أنه يتم تنظيم تلك القوافل انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وذلك بتوجيهات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وحضور ومتابعة منسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة الدكتور أحمد العراقي.



وأفادت رجاء شوقى مدير وحدة سكان بالمحافظة، أن قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ، مشيرة إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية ، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية، مضيفة أنه تم مؤخراً إطلاق قافلتين طبيتين يومي 13 و23 يونيو بمنطقتي العوامية – بجوار جامع النصر بمدينة الأقصر ، والطراخين بمدينة الطود.



وكانت وحدة السكان قد نظمت قافلة طبية للكشف عن مسببات العمى بالتعاون مع مراكز ( آي كير ) للعيون بجمعية البر الخيرية بمنطقة الجزيرة بمدينة الأقصر بحضور وإشراف كلا من رجاء شوقي مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان، ومحمد عدلي عضو المجلس الاقليمي للسكان، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد حسين، ومدير الجمعيات الأهلية كمال فؤاد.





الكشف وفحص 120 مواطن فى قافلة طبية لوحدة السكان بمحافظة الأقصر (1)



الكشف وفحص 120 مواطن فى قافلة طبية لوحدة السكان بمحافظة الأقصر (2)



الكشف وفحص 120 مواطن فى قافلة طبية لوحدة السكان بمحافظة الأقصر (3)