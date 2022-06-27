الكرملين: الغرب جمد أصول روسيا.. واستخدامها دون موافقتنا "سرقة"

أ ش أ

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقا على تقرير لوكالة أنباء "بلومبرج" عن تخلف روسيا عن سداد ديون خارجية في ظل العقوبات الغربية، "إن موسكو غير موافقة على مزاعم تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية".

وأضاف بيسكوف أن "موقف القيادة الروسية معروف، حيث أن الغرب جمد أصولا روسية واستخدام الأموال المجمدة بأي شكل من الأشكال من دون موافقة روسيا.. وهو أمر غير قانوني.. وبصريح العبارة هو سرقة".



ومن جانبها، أعلنت وزارة المالية الروسية، في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ جميع عمليات الدفع من قبل روسيا بشكل كامل ووفقًا لوثائق سندات "اليوروبوندز"، قائلة "إن مدفوعات سندات "اليوروبوندز" الخاصة بروسيا بتاريخ 20 مايو الماضي لم تصل إلى عدد من حامليها بسبب وسطاء ماليين أجانب، ويجب على المستثمرين التواصل معهم والاستفسار".



وأضافت "روسيا لا ترفض الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، ولكن المشاكل الأخيرة حدثت بسبب استحالة الدفع بالعملات الأجنبية".

يُذكر أن وكالة "بلومبيرج" الأمريكية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن روسيا تخلفت عن سداد ديون خارجية بقيمة 100 مليون دولار بسبب العقوبات الغربية.