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القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:22 ص
القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الخميس 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 
وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
 
 
 

القوى العاملة

30 يونيو

إجازة 30 يونيو

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