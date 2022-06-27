القهوة مفيدة لكليتك وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالفشل الكلوي

كتبت أمل علام

كشف بحث جديد نشرته مجلة Kidney International Reports عن أن القهوة مفيدة لصحة الكلى، على عكس ما كان شائعًا بوجود سلبيات لتناول القهوة على الكليتين، حيث تبين أن استهلاك القهوة ربما يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكلى الحادة AKI.

ووفقًا لما ورد في تقرير نشره موقع US News & World Report نقلًا عن دورية Kidney International Reports، توصل باحثون من جامعات جونز هوبكنز وكولورادو ومينيسوتا إلى النتائج الجديدة وغير المسبوقة باستخدام بيانات ونتائج خلصت إليها دراسة حول مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات، والتي تم خلالها متابعة حالات أكثر من 14 ألف مشارك، لمدة 24 عامًا في المتوسط، للتوصل إلى أسباب تصلب الشرايين ونتائجه السريرية، والتباين في عوامل الخطر القلبية الوعائية والرعاية الطبية واختلاف الأسباب حسب العرق والجنس والموقع والتاريخ.

وقال الموقع ، إنه عند الإحالة المرجعية لحالات الكلى الحاد AKI، والتي بلغ إجماليها 1,694 في ضوء معلومات عن تناول القهوة، المُبلغ عنها ذاتيًا، لاحظ الباحثون انخفاضا في حالات الإصابة بالكلى الحاد بين شاربي القهوة، على وجه الخصوص، تبين أن هناك انخفاضا في خطر الإصابة بين أولئك، الذين يتناولون كوبًا واحدًا في اليوم، بنسبة 15%، أما من يشربون كوبين وثلاثة أكواب يوميًا فكان خطر الإصابة أقل بنسبة 22%و23% على التوالي.

أوضح الدكتور شيراج باريك أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن سبب تأثير القهوة على مخاطر القصور الكلوي الحاد ربما يرجع إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًا جنبًا إلى جنب مع الكافيين نفسه فقط يحسن التروية واستخدام الأكسجين داخل الكلى، مستندًا إلى أن وظيفة الكلى الجيدة وتحمل القصور الكلوي الحاد يعتمدان بشكل أساسي على إمداد ثابت بالدم والأكسجين.

وأوصى الباحثون بضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتحديد العلاقة السببية بين استهلاك القهوة وانخفاض مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مع الآخذ في الحسبان كيف يمكن أن تؤثر إضافات متكررة مثل الكريمة والسكر إلى مشروبات القهوة إيجابًا أو سلبًا على النتائج.