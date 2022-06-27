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العراق: سقوط 4 صواريخ قرب مواقع لقوات البيشمركة فى نينوى

الإثنين، 27 يونيو 2022 08:51 ص
العراق: سقوط 4 صواريخ قرب مواقع لقوات البيشمركة فى نينوى صواريخ - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سقوط 4 صواريخ باتجاه مواقع لقوات البيشمركة في محافظة نينوي بالعراق.
 

وأوضح الجهاز في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين، أن صاروخين سقطا قرب الفوج الثاني لقوات البيشمركة، فيما سقط صاروخان آخران في بلدة بعشيقة .


وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية او مادية .

 


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