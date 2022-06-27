العراق: سقوط 4 صواريخ قرب مواقع لقوات البيشمركة فى نينوى

وأوضح الجهاز في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين، أن صاروخين سقطا قرب الفوج الثاني لقوات البيشمركة، فيما سقط صاروخان آخران في بلدة بعشيقة .



وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية او مادية .