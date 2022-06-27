اليوم السابع
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الشرطة الكندية تعتقل شخصا نفذ عملية طعن فى مونتريال.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:46 ص
الشرطة الكندية تعتقل شخصا نفذ عملية طعن فى مونتريال.. صور الشرطة الكندية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وسائل إعلام كندية، إن قوات الأمن اعتقلت رجلا مشتبه فيه، بعد أن طعن عدة أشخاص بمدينة مونتريال.

ولقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى، بعد أن طعنهم شاب بآلة حادة،

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه (26 عاماً) به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها، ثم طعن شخصاً آخر في شقة مجاورة وكذلك حارس عمارة حاول التدخل.

توفي زوج الأم البالغ 72 عاماً في مكان الحادث، بينما نُقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة.

سيارة الإسعاف
سيارة الإسعاف

 

الشرطة في محيط الحادث
الشرطة في محيط الحادث

 

سكين
سكين

 

شرطة كندا
شرطة كندا

 


مونتريال

عملية طعن

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الشرطة الكندية

كندا



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