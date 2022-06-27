السيطرة على حريق محدود بمحصول قصب بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مزروعة بمحصول القصب ولا توجد خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز بمحصول القصب وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بنشوب حريق بأرض زراعية بناحية دائرة مركز جرجا مساحتها " 3 " قيراط منزرعه بالقصب ملك المدعو طلعت ا ع س 51 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده" دون حدوث إصابات ".

وبسؤال صاحب الأرض أقاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق قيامه بإشعال النيران بكمية من مخلفات المحاصيل الزراعية بأرضه مما أدي إلي تطاير الشرر ونشوب الحريق ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.