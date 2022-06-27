السيطرة على حريق شقة بمنطقة الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية كائنة بالطابق الأرضي بعقار واقع بشارع ابو وردة التابع لحي الجمرك وسط المدينة.

كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد تلقيه بلاغًا من إدارة الحماية المدنية وشرطة النجدة وغرفة عمليات حي الجمرك بنشوب الحريق في شقة بشارع ابو وردة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل الحريق تم فصل التيار الكهربائي عن الشقة وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل وصولها للعقارات المجاورة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.