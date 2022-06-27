اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بحظيرة مواشى فى الإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 05:04 م
السيطرة على حريق بحظيرة مواشى فى الإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور جانب من الحريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينةابوصوير  على حريق حظيرة مواشي ودواجن بعزبة السماكين دائرة مركز ابوصوير دون خسائر بشرية .

وكانت غرفة عمليات شبكة طوارئ الإسماعيلية واقليم القناة وسيناء تلقت بلاغ يفيد بوقوع حريق بأحد الحظائر ،بمنطقة العالى بالسماكين الجديدة، نطاق مركز ومدينة أبو صوير وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسةالعميد خالد كامل من السيطرة علي الحريق وتمام الاخماد بالتنسيق مع مركز ومدينة أبوصوير برئاسة المهندسة سعدية حجاب ، ولا يوجود خسائر مادية أو بشرية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارةمحافظ الإسماعيلية بالتعامل الفورى مع البلاغات الواردة للمركز المحلى بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
 

الحريق (1)
الحريق (1)

 

الحريق (2)
الحريق (2)

 

 

الحريق (3)
الحريق (3)

 

 

جانب من الحريق (1)
جانب من الحريق (1)

 

 

جانب من الحريق (2)
جانب من الحريق (2)

 

 

جانب من الحريق (3)
جانب من الحريق (3)

 


 


الاسماعيلية

شبكة الطوارئ

حريق حظيرة مواشى

الحماية المدنية

محافظة الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة