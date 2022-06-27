السياحة والآثار تبحث سبل استثمار زخم مؤتمر COP 27 للترويج السياحى لمصر

كتب محمد أسعد

عقد اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات السياحية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27" والذى من المقرر أن تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وقد حضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، وهدى عمر مساعد وزيرة البيئة لمشروعات السياحة البيئية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والمستشار سمير الصادق ممثل عن وزارة الخارجية، وشريف سالم مسئول الشركة المنظمة للمؤتمر، وعدد من قيادات وزارتى المالية والبيئة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ما ستوفره وزارة المالية من دعم لازم لخروج المؤتمر بالشكل الذى يليق بصورة مصر السياحية والحضارية وبمكانتها بين مصاف دول العالم، كما تم بحث كيفية استثمار الزخم الذى سيشهده المؤتمر للترويج للمقصد السياحى المصرى وإظهار أنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة، وإظهار ما تبذله الدولة المصرية من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والبرامج السياحية التى سوف يتم تنظيمها للوفود المشاركة فى المؤتمر لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بعدد من المدن السياحية من بينها سانت كاترين والأقصر والقاهرة، وذلك لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى مع تسليط الضوء على المشروعات التنموية والقومية والبيئية بها.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التى يعقدها وزير السياحة والآثار مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر للمؤتمر.