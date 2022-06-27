السجن المشدد لمتهم بقتل مواطن فى مصر القديمة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن في مصر القديمة، كما قضت المحكمة ببراءة أخر.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحا ، إيمان المليجى، وأمانة سر معتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجني عليه، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه لما نشبت بينهما مشاجرة حاصرا المجني عليه معتدين عليه بما يحرزاه مسددين له عدة ضربات بمواطن قاتلة بجسده مستخدمين أسلحة بيضاء.