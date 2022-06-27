الرئيس الصيني: العلاقات الثنائية مع غيانا حققت تطورا كبيرا

أ.ش.أ

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أنه منذ بداية جائحة كوفيد-19، عمل شعبا الصين وغيانا معا بتضامن ومساعدة متبادلة، وكتبا فصلا جديدا في علاقات الصداقة بين البلدين.

وأوضح الرئيس الصيني خلال تبادل التهنئة مع رئيس غيانا عرفان على ،بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اليوم الأثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أن العلاقات بينهما حققت تطورا كبيرا، حيث تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بشكل مستمر، وحقق التعاون العملي نتائج مثمرة.

وأضاف شي أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، ومستعد للعمل مع رئيس غيانا لاغتنام الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وجعلها فرصةً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، وتحقيق منافع للبلدين وشعبيهما.

من جانبه، قال رئيس غيانا عرفان على إن بلاده كانت أول دولة بين دول الكاريبي الناطقة باللغة الإنجليزية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكدا التزامها بحزم بسياسة صين واحدة ،مضيفا أنه خلال الأعوام الخمسين الماضية، التزم البلدان بمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وصمدت الصداقة التقليدية بين البلدين أمام اختبار الزمن.