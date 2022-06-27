الرئيس السيسي يهنئ الصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.
وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد إلى سفارة الصومال بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.
وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد إلى سفارة الصومال بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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