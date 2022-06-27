اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 03:45 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ الصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:36 م
الرئيس السيسي يهنئ الصومال بذكرى تأسيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.


وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد إلى سفارة الصومال بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الصومال

مصر

ذكرى تأسيس الجمهورية في الصومال



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