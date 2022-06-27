الدفاع الروسية تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات بدون طيار واعترضت صاروخين من طراز "توتشكا أو" في منطقة خيرسون.



وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - إن القوات الجوية دمرت ثلاثة صواريخ من طراز "جراد" MLRS، ومدفع هاوتزر M-777، ومدفعي هاوتزر جياسينت بأسلحة عالية الدقة.



واضاف أنه تم استهداف ورشات مصنع أرتيوم لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ بمنطقة شيفتشينكوفسكي في كييف يوم أمس الأحد، ولم تتضرر البنية التحتية المدنية في كييف نتيجة استخدام أسلحة عالية الدقة والتي أصابت الهدف المحدد .



وأشار الى أن القوات المسلحة الروسية دمرت أمس بالقرب من مصفاة النفط في ليسيتشانسك، مجموعتي استطلاع عسكرية ضمت 14 متطرفا ومسلحا ، الأولى كانت من مواطني دول أوروبية ، والثانية تضم مرتزقة من جورجيا.



ونوه المتحدث الى أن الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية دمرت ثلاثة مستودعات تحتوي على ذخيرة وصواريخ وأسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ، كما ضربت القوات الجوية نقطة انتشار الكتيبة 106 من لواء المشاة الآلي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نيكولاييف، وتمت تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.