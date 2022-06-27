الخشت يكرم قيادات التعليم وشؤون الطلاب بجامعة القاهرة لدورهم الناجح خلال أزمة كورونا

كتب محمد صبحى

. ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، بقاعة أحمد لطفى السيد، فى إطار حرصه على متابعة عمل قطاع التعليم والطلاب عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات

وخلال الاجتماع، كرم الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات، نظرًا لجهودهم المتميزة فى إدارة العملية التعليمة والامتحانات لا سيما فى ظل جائحة كورونا وسرعتهم فى التكيف مع الوضع الجديد الذى فرضته الجائحة، مشيدًا بأداء وكلاء الكليات وامتلاكهم القدرة على مواجهة المشكلات التى قد تطرأ بشكل مفاجئ والتعامل معها بشكل مباشر.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لوكلاء التعليم والطلاب بالكليات وطالبهم بالتعاون داخل كلياتهم والعمل كفريق واحد بما يساهم فى استقرار العملية التعليمية ويحافظ على سير العمل ويحقق النجاح المؤسسي، مؤكدًا على ضرورة العمل على سد الفجوة المعرفية لا سيما فى ظل التوسع الكبير فى البرامج المتميزة داخل كليات الجامعة، كما حثهم على التوسع فى عقد الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع كُبرى الجامعات العالمية المرموقة وضرورة القضاء على البيروقراطية بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالنجاح الكبير الذى حققه الوكلاء فى التعامل مع منصة البلاك بورد والتحول لنظام التعليم الإلكترونى وتطبيق العقل التشاركى مما ساهم فى نجاح تجربة جامعة القاهرة فى التحول لنظام التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، مؤكدًا دعمه الكبير ومساندته المستمرة لقطاع التعليم والطلاب.

وأثنى وكلاء الكليات، على رؤية الدكتور محمد عثمان الخشت التى ساهمت فى إحداث نقلة نوعية داخل جامعة القاهرة جعلتها فى مصاف جامعات الجيل الرابع وفى ترتيب متقدم داخل التصنيفات الدولية المرموقة.

حضر الاجتماع الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، وأمين عام الجامعة، ومديرو إدارات التعليم والطلاب.