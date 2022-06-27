اليوم السابع
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الخارجية الروسية: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:00 ص
الخارجية الروسية: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب منح أوكرانيا ونظام كييف مهمة قتل أكبر عدد من الروس، ويستخدمون أوكرانيا كأداة.

وقالت زاخاروفا - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الأحد - إن الدول الغربية لا يريدون الإجابة على الأسئلة التي نطرحها عليهم بشأن الأنشطة التي يقودونها.

وأكدت إن الغرب هم يفعلون كل شيء لإطالة أمد الصراع على أراضي أوكرانيا قدر الإمكان، ويستخدمون أوكرانيا كأداة، وهم على استعداد لتوريد الأسلحة وفعل أي شيء من أجل ألا يتوقف الصراع ولا يتم العثور على حل للوضع.

 


الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

كييف

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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