"الحج والعمرة" السعودية: وصول أكثر من 282 ألف حاجٍ للمدينة المنورة حتى أمس

وأوضحت إحصائية الوزارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم لإثنين، أن 227 ألفا و420 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 43 ألفا و276 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 13 ألفا و41 حاجاً، وحجاج نيجيريا بعدد 9 آلاف و883 حاجاً، والهند بعدد 8 آلاف و676 حاجاً، وحجاج إيران 6 آلاف و330 حاجاً، ثم حجاج باكستان بواقع 6 آلاف و23 حاجاً.



وأضافت أن 190 ألفا و956 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 91 ألفا و542 حاجاً من جنسيات مختلفة.



وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون الزيارة تنفيذ 463 زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1128 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 624 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 29 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 164 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.



ومن جهة أخرى، ودع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة حجاج بيت الله الحرام المغادرين لمكة المكرمة عبر طريق الهجرة.



يُذكر أن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية قام بحزمة من أعمال السلامة والصيانة على طريق الهجرة الذي يعد شرياناً حيوياً وهاماً لربط منطقة المدينة المنورة بالمشاعر المقدسة.