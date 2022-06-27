كتب أحمد عرفة

أعلن التلفزيون الأردنى، رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات العسكرية بالعقبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الجيش الأردنى، إن المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية أغلقت منطقة حادث العقبة.

وتابع الجيش الأردني: الدفع بفريق من مجموعة الإسناد الكيماوى لتطهير حادث تسرب الغاز فى العقبة.

وفى وقت سابق أكد مراسل قناة العربية، فى خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، أن تسرب الغاز لم يصل إلى المناطق السكنية فى العقبة.

وأضاف مراسل العربية، أن كل الأجهزة المعنية موجودة فى موقع الحادث وبدأت التحقيقات، مشيرا إلى فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة العقبة.

وتابع مراسل العربية: تجهيز مستشفى ميدانى لمعالجة إصابات تسرب الغاز فى العقبة.

فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى صخر دودين عودة الحياة إلى طبيعتها فى العقبة.