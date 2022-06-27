التصريح بدفن جثة سائق توفى في حادث تصادم سيارتين نقل بأطفيح

كتب أحمد الجعفرى-أسماء شلبى

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة سائق لقى مصرعه في حادث تصادم بين سيارتي نقل بطريق الكريمات في أطفيح بمحافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات في أطفيح، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تصادم سيارتين نقل مما أسفر عن مصرع سائق، وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين.

تم نقل جثة السائق إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.