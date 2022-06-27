اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 12:23 م
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التحريات تكشف كواليس العثور على جثة عامل في أوسيم بالجيزة

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:07 م
التحريات تكشف كواليس العثور على جثة عامل في أوسيم بالجيزة العثور على جثة _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة عامل أسفل أنقاض عقار قديم في أوسيم، وأشارت التحريات إلى أن العامل خلال تدخينه مواد مخدرة بالعقار الخالي من السكان، انهار عليه العقار مما أسفر عن مصرعه. 
 
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن العامل سابق اتهامه في عدة قضايا، ومعتاد تعاطي المواد المخدرة، وتبين من خلال مناظرة الجثة إصابته بكسور ونزيف أدى إلى مصرعه في الحال. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة عامل أسفل عقار منهار في منطقة أوسيم، وتوصل رجال المباحث لهوية المتوفي، وتبين أنه مقيم بأوسيم، معتاد تعاطي المواد المخدرة، وأنه توجه لتعاطي المخدرات داخل عقار قديم خال من السكان، فانهار عليه، مما أسفر عن مصرعه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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