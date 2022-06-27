البرازيل تترأس مجلس الأمن عن شهر يوليو المقبل

كتبت : هند المغربي

تترأس دولة البرازيل رئاسة مجلس الأمن عن شهر يوليو القادم خلفا لرئاسة ألبانيا للمجلس الدولى خلال شهر يونيو، حيث تولت ألبانيا لأول مرة في تاريخها رئاسة مجلس الأمن عن شهر يونيو الجاري، خلفا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو.

ومن جانبه، قال فريد خوجة، مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ملتزمة بمجلس أمن يتسم بالكفاءة والشفافية، خلال هذا الشهر، وتتطلع قدما إلى علاقة صحية وفيها تبادل للمنفعة مع الجميع.

وكانت لدى ألبانيا وفقا لمندوبها العديد من الأولويات خلال هذا الشهر، والتي ترتبط بمسألة القانون الدولي، وتعزيز المساءلة والنهوض بأجندة المرأة والسلم والأمن وعلاقات الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وأساليب عمل المجلس.

وبدأت رئاسة ألبانيا بمناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول تعزيز المساءلة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، والتي شارك فيها رئيس وزراء ألبانيا.