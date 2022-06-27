اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 10:24 م
أكرم القصاص
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البحرين والولايات المتحدة تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:00 م
البحرين والولايات المتحدة تبحثان القضايا الإقليمية والدولية وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الإثنين، مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالولايات المتحدة الأمريكية يائيل لامرت، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


واستعرض الجانبان - خلال اللقاء المنعقد بمناسبة زيارة لامرت إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمنتدى النقب حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية(بنا) - علاقات التعاون والشراكة التاريخية والاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، والقائمة على أسس راسخة من الاحترام والتقدير المتبادل، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات.


البحرين

الولايات المتحدة

عبد اللطيف الزياني

البحرين والولايات المتحدة



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