اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله بالقدس ومواجهات في بيت لحم

الإثنين، 27 يونيو 2022 04:00 ص
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله بالقدس ومواجهات في بيت لحم هدم في القدس - أرشيفية
أ ش أ

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أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، فلسطينيًا على هدم منزله بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إنه تم اجبار المقدسي فريد جابر على هدم منزله في حي وادي الجوز، بحجة البناء دون ترخيص.

وتستهدف سلطات الاحتلال منازل المقدسيين بحجة البناء دون ترخيص، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية بتهويد القدس ومحيطها وتهجير سكانها قسريًا.

وفي محافظة بيت لحم القريبة من القدس، أصيب عشرات من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية حوسان الغربية.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

القدس

بيت لحم



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