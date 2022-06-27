"الاتحاد من أجل المتوسط" يتبنى خطة لتعزيز التعاون العلمي حول تغير المناخ

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أعلن وزراء دول الاتحاد من أجل المتوسط المعنيين بالبحث والابتكار عن تبني خرائط طريق جديدة تتعلق بتغير المناخ والطاقة المتجددة والصحة، و التي من شأنها تحفيز التعاون بين دول المنطقة في المستقبل.



وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن اجتماع وزاء الاتحاد من المتوسط المعنيين بالبحث والابتكار -الذي استضافته فرنسا ضمن الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي- أنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة من خلال خطة تنفيذية وضعت بمنهجية إقليمية للاتحاد بشأن البحث والابتكار، تهتم بالأولوية المشتركة وإجراءات محددة.



وأوضح بيان للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الإثنين، أنه في ضوء التحديات الحالية والمقبلة في المنطقة، تبنى الوزراء إعلانا وزاريا يمهد الطريق لزيادة تعزيز التعاون العلمي، وتعزيز الروابط في مجالات البحث والابتكار، فضلا عن دعم بناء القدرات والتنسيق والإجراءات المشتركة، بما في ذلك التنمية المستدامة وإمكانية التوظيف.



وأضاف البيان أن الإعلان الوزاري يسعى إلى استغلال إمكانات البحث والابتكار لمواجهة التحديات البيئية والأمنية الغذائية والاجتماعية الاقتصادية، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية العلمية.



وشدد الاجتماع على أن ضمان تنفيذ خرائط الطريق المتفق عليها يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النتائج المرجوة في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث تهدف خرائط الطريق إلى إشراك الجهات الفاعلة عموما في المنطقة (المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات العلمية، والباحثين، وشبكات الجامعات والمواطنين، والقطاع الخاص وصانعي القرارات)، فضلا عن المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والجهات المانحة.