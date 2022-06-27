الاتحاد الإفريقي يعرب عن تضامنه مع جنوب إفريقيا في حادث الملهى الليلي

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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه محمد عن مواساته وتضامنه مع جنوب إفريقيا في حادث الملهى الليلي، الذي أودى بحياة أكثر من 20 فتى وفتاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - في تغريدة له نشرت، اليوم، بموقع التدوينات المصغر "تويتر" - التضامن الكامل مع شعب وحكومة جنوب إفريقيا خلال هذا الوقت من الأسى والحزن الذي لايوصف، معربا عن خالص المواساة لعائلات الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في حادث الملهى الليلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا قد نعى، أمس، وفاة 22 فتى وفتاة في حادث الملهى الليلي، الذي وقع بمنطقة "إيست لندن" في إقليم الكاب الشرقي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، وأعرب عن قلقه بشأن ملابسات هذا الحادث الذي لم تتضح أسبابه.