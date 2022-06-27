اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 06:51 م
أكرم القصاص
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الأضحية.. السن ومواعيد الذبح الشرعية .. إنفوجراف

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:00 م
الأضحية.. السن ومواعيد الذبح الشرعية .. إنفوجراف سن الذبح الشرعي للأضحية

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يتساءل الكثيرون عن سن الأضحية ومواعيد الذبح الشرعية لكل من الضأن "الخروف"، والماعز والبقر والجاموس والإبل، وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك ونستعرض في الانفوجراف التالى كافة المعلومات في هذا الشأن:

السن ومواعيد الذبح الشرعية للأضحية
السن ومواعيد الذبح الشرعية للأضحية

يشار إلى أن دار الإفتاء أوضحت حكم أخذ المضحى شيئا من شعره أو تقليم أظافره، وقالت :يُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

ولذلك فإنه يسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من الخلاف .

وتستطلع دار الافتاء المصرية مساء يوم الأربعاء، هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستعلن المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال يوم الثلاثاء.

 

 


الاضحية

مواعيد الذبح الشرعية

عيد الاضحى

موعد عيد الاضحى



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