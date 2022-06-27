استطلاع: 35% من الأمريكيين يعملون من المنزل بسبب "آراء الخريجين الجدد"‏

كشف استطلاع نشرته صحيفة ذا هيل، أن معظم الأمريكيين لديهم بعض المرونة فى جداول عملهم بينما ‏يمكن لأكثر من ثلثهم العمل بالكامل من المنزل بعد أن تسبب الوباء فى تعطيل ممارسات العمل التقليدية.‏

ووجد الاستطلاع الذى أجرته ‏McKinsey‏ وهى شركة استشارات إدارية عالمية، أن 58% من الموظفين ‏لديهم درجة معينة من الاختيار فيما يتعلق بالمكان الذى يؤدون فيه وظائفهم بينما قال 35% من ‏المستجيبين الذين لديهم خيارات عن بعد أنه يُسمح لهم بالعمل خارج الموقع بدوام كامل، ويمكن لـ 23‏% آخرين العمل فى أى مكان بدوام جزئي.‏

لكن 13 %من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم اختاروا العمل فى المكتب على الرغم ‏من تقديم نماذج هجينة.‏

ويوضح أيضًا أن معظم الموظفين الذين لديهم خيارات عن بعد يستفيدون من المرونة، حوالى 87% من الموظفين الذين لديهم خيار العمل من المنزل يفعلون ذلك ثلاثة أيام على الأقل فى الأسبوع. ‏

وقال بعض المستجيبين إنهم يعملون من المنزل خمسة أيام فى الأسبوع حتى لو قدم صاحب العمل ‏جدول معدل.‏

وفقا للتقرير، تعود رغبة الأمريكيين فى العمل من المنزل للخريجين الجدد، حيث أظهر استطلاع ‏منفصل أن معظمهم يبحثون عن توازن أفضل بين العمل والحياة من خلال خيارات العمل المختلطة من ‏أصحاب العمل المحتملين.‏

وأكد الخريجون المشاركون فى استطلاع حديث أجرته ‏BestColleges‏ أن اصحاب العمل قدوة ‏لموظفيهم، قائلين إنه يجب أن يكون هناك مجموعة متنوعة من خيارات العمل الهجين وعن بعد.‏