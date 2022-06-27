استطلاع: 35% من الأمريكيين يعملون من المنزل بسبب "آراء الخريجين الجدد"‏

كشف استطلاع نشرته صحيفة ذا هيل، أن معظم الأمريكيين لديهم بعض المرونة فى جداول عملهم بينما يمكن لأكثر من ثلثهم العمل بالكامل من المنزل بعد أن تسبب الوباء فى تعطيل ممارسات العمل التقليدية.
ووجد الاستطلاع الذى أجرته McKinsey وهى شركة استشارات إدارية عالمية، أن 58% من الموظفين لديهم درجة معينة من الاختيار فيما يتعلق بالمكان الذى يؤدون فيه وظائفهم بينما قال 35% من المستجيبين الذين لديهم خيارات عن بعد أنه يُسمح لهم بالعمل خارج الموقع بدوام كامل، ويمكن لـ 23% آخرين العمل فى أى مكان بدوام جزئي.
لكن 13 %من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم اختاروا العمل فى المكتب على الرغم من تقديم نماذج هجينة.
ويوضح أيضًا أن معظم الموظفين الذين لديهم خيارات عن بعد يستفيدون من المرونة، حوالى 87% من الموظفين الذين لديهم خيار العمل من المنزل يفعلون ذلك ثلاثة أيام على الأقل فى الأسبوع.
وقال بعض المستجيبين إنهم يعملون من المنزل خمسة أيام فى الأسبوع حتى لو قدم صاحب العمل جدول معدل.
وفقا للتقرير، تعود رغبة الأمريكيين فى العمل من المنزل للخريجين الجدد، حيث أظهر استطلاع منفصل أن معظمهم يبحثون عن توازن أفضل بين العمل والحياة من خلال خيارات العمل المختلطة من أصحاب العمل المحتملين.
وأكد الخريجون المشاركون فى استطلاع حديث أجرته BestColleges أن اصحاب العمل قدوة لموظفيهم، قائلين إنه يجب أن يكون هناك مجموعة متنوعة من خيارات العمل الهجين وعن بعد.
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