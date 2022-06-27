ارتفاع عدد ضحايا حادث تسرب غاز سام بميناء العقبة بالأردن لـ10 قتلى و251 مصابا

كتب: أحمد جمعة

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة إلى 10 حالات، و251 مصابا، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، الاثنين، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة

وبين السرطاوي أن التعامل مازال جار مع الحادثة.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، الاثنين، السيطرة على حادثة تسرب غاز سام من صهريج في العقبة وعزل منطقة الحادث، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام.

ونُقل مصابين إلى المستشفى بعد تسرّب مادة غازية سامة من صهرج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن العقيد عامر السرطاوي، الاثنين، "أنه وفى أثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع".

وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الاثنين، إلى العقبة للوقوف على تداعيات حادث تسرب غاز سام في الميناء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

وأخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، الاثنين، السيطرة على حادثة تسرب غاز سام من صهريج في العقبة وعزل منطقة الحادث، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام.