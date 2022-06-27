اتفاق أمريكي ياباني حول تحديد سقف لأسعار النفط الروسى

قال مسؤول حكومي ياباني اليوم الإثنين إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على التنسيق الوثيق بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
وقال المسئول -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/- إنه خلال المحادثات بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا، أكد كيشيدا وبايدن أنهما سيعملان من أجل الإطلاق الناجح للمحادثات الوزارية حول الاقتصاد في إطار ما يسمى بإطار اثنين زائد اثنين، خلال شهر يوليو المقبل.
وتضم مجموعة السبع، دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.
ويستضيف قصر "إلماو" الساحلي جنوبي ألمانيا، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدين، التي تناقش 5 محاور رئيسية تتصدرها حرب أوكرانيا وكذلك أزمة الطاقة والغذاء.
اتفاق أمريكي ياباني حول تحديد سقف لأسعار النفط الروسىالإثنين، 27 يونيو 2022 02:50 م
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قال مسؤول حكومي ياباني اليوم الإثنين إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على التنسيق الوثيق بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
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