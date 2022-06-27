اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"إيه بي سي نيوز": هجمات سيبرانية تستهدف إحدى شركات الصلب الكبرى في إيران

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:09 م
"إيه بي سي نيوز": هجمات سيبرانية تستهدف إحدى شركات الصلب الكبرى في إيران هجوم إلكتروني
أ ش أ

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كشفت إحدى شركات الصلب الإيرانية الكبرى، اليوم الاثنين، أنها اضطرت إلى إيقاف الإنتاج بعد تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف أيضًا مصنعين آخرين.

ووصفت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، هذا التطور بأنه "يمثل على ما يبدو أحد أكبر الهجمات على القطاع الصناعي الاستراتيجي في إيران في الذاكرة الحديثة".

وأضافت الشبكة أن الحكومة الإيرانية لم تعلن حتى الآن عن الهجوم أو تلقي باللوم على أية مجموعة محددة تقف وراء الهجوم الذي استهدف شركة خوزستان (الأحواز) للصلب المملوكة للدولة واثنين من منتجي الصلب الرئيسيين الآخرين في إيران، وهو ما يشكل أحدث مثال على هجوم شلّ خدمات البلاد في الأشهر الأخيرة وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

 


إيران

اخبار إيران

هجوم إلكتروني

شركات الصلب الكبرى في إيران



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