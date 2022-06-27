اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 03:47 م
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إعلام CIC يفوز فى مسابقة كويكب مصر بوكالة الفضاء المصرية

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:05 م
إعلام CIC يفوز فى مسابقة كويكب مصر بوكالة الفضاء المصرية طلاب إعلام CIC
كتب ـ محمد صبحى

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فاز طلاب إعلام CIC في مسابقة "كويكب مصر" التي أطلقتها وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور محمد القوصي بين كليات وأقسام الإعلام المختلفة في مصر.
 
وقالت الدكتورة آمال الغزاوي عميدة إعلام CIC، إن مجموعة من الطلاب شاركوا في هذه المسابقة ببرنامج بعنوان "فضائنا - our space” وفازوا بالمركز الثاني كأفضل سيناريو عن المبادرة، كما تلقت الجامعة من الوكالة خطابا عما بذله المشاركون من جهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
 
وأكدت عميد كلية الإعلام، أن الطلاب بذلوا مجهودا كبيرا ساهم فى الفوز بالمسابقة، وجعل المشروع من أبرز وأهم المشاريع على مستوى الجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة.
 
 
 

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وكالة الفضاء المصرية

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