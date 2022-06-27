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إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق السد العالى بأسوان

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:41 م
إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق السد العالى بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 11 شخصا، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق الخزان شرق جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطارا، من العميد مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع حادث تصادم ٣ سيارات على طريق أسوان السد العالى شرق جنوب أسوان.

وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتبين، أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت مدينة أسوان، شهدت اليوم، أيضا حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسوان الزراعى، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 


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