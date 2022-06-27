إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالغربية

شهدت قرية بلكيم بمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، مشاجرة بين عائلتى بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن إصابة شخصين من أفراد العائلتين إصابات خفيفة، وتم تحويلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطاراً من مركز شرطة السنطة يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية بلكيم بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم فض المشاجرة، وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بالقرية وأن سبب المشاجرة خلافات جيرة.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كل منهم بالضرب على الآخر، وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.