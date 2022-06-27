إزالة 11 عائمة مخالفة بالعجوزة والكيت كات بشكل طوعى بمعرفة أصحابها.. صور

كتبت: أسماء نصار

نفذت أجهزة وزارة الرى بالتنسيق مع أصحاب العائمات المخالفة لتنفيذ اعمال إزالة للرسو المخالف لـ11 عائمة بشكل طوعى بمعرفة أصحاب العائمات أنفسهم، وبالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الرى.

يأتى ذلك استمراراً لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة السيد المستشار عمر مروان وزير العدل وعضوية كافة الجهات ذات الصلة لإزالة العائمات السكنية الراسية بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، وفى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وأوضح عبد العاطى أنه كان من المقرر إزالة 15 عائمة مخالفة غدًا الثلاثاء بمنطقتى العجوزة والكيت كات بالبر الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة، حيث قام أصحاب العائمات المخالفة بإزالة 11 عائمة بشكل طوعى اليوم، على أن تقوم الأجهزة المعنية بإزالة العائمات الأربعة المتبقية فى موعد الإزالة المقرر الثلاثاء 28 يونيو.

وصرح عبد العاطى أنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وأن هذه الإزلالات تُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأى شكل من أشكال التعد على نهر النيل، مشيراً إلى أن أعمال إزالة باقى العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.

إزالة عائمة



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