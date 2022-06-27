اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا تعلق العمل بعدد من الاتفاقيات مع روسيا فى مجال الأمن النووى

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:34 م
أوكرانيا تعلق العمل بعدد من الاتفاقيات مع روسيا فى مجال الأمن النووى أوكرانيا
أ ش أ

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أعلنت مفتشية الدولة للرقابة النووية في أوكرانيا تعليق العمل بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات مع روسيا في مجال الأمن النووي.


وذكرت الهيئة - في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) - أنه "فيما يتصل بالعدوان العسكري الروسي، تنهي مفتشية الدولة للرقابة النووية المعاهدات الدولية المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الأمن النووي"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.


وأنهت أوكرانيا الاتفاقية المبرمة مع موسكو بشأن تبادل المعلومات والتعاون في مجال تنظيم الأمان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، والتي تم توقيعها في موسكو في 14 أغسطس 2002 كما تم إنهاء اتفاقية التعاون بين وزارة حماية البيئة والسلامة النووية في أوكرانيا والوكالة الفيدرالية الروسية، الموقعة في فيينا في 19 سبتمبر 1996.

وأضاف البيان أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية الأوكرانية بإنهاء هذه المعاهدات.


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