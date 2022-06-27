أمين عام الناتو: سنواصل دعم أوكرانيا لاستخدام أسلحة دول الحلف

كتب محمد عبد العظيم

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، سنواصل دعم أوكرانيا لاستخدام أسلحة دول الناتو، متابعا: "الحلفاء زادوا دعمهم منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس الأوكراني سيشارك في قمة الناتو المقبلة ونحتاج لمزيد من الاستثمارات لتعزيز السياسات الدفاعية"، مشددا على أنه ستم مواصلة التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز دفاعات الحلف.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" قد أكد أن الحلف قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على خطة لإصلاح وتعزيز تواجده في دول البلطيق والجناح الشرقي للحلف؛ من أجل مواجهة أي تهديدات روسية محتملة.

وقال ستولتنبرج في مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نُشرت في عدد اليوم الاثنين: إن الخطة العسكرية الجديدة، المدرجة تحت اسم "المفهوم الاستراتيجي" والتي سيتم الاتفاق عليها في القمة السنوية لقادة التحالف، المقرر عقدها في مدريد بداية من غد الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام، ستُطور بشكل جذري الدفاعات الشرقية، مما يحول التركيز من ردع أي غزو محتمل إلى تعزيز الدفاع الكامل عن أراضي الحلفاء.