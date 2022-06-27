أمين عام الأمم المتحدة يشارك بافتتاح قمة مجموعة الكاريبي فى يوليو

كتبت : هند المغربي

يتوجه أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إلى باراماريبو، عاصمة سورينام، لحضور الاجتماع الثالث والأربعين لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبي 1 يوليو القادم .

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة سيحضر الأمين العام حفل افتتاح قمة الجماعة الكاريبية في 3 يوليو لافتا الى انه تعد منطقة البحر الكاريبي من بين أكثر المناطق تضررًا في العالم من جراء تفاقم تأثيرات المناخ وفي مارس حدد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) منطقة البحر الكاريبي على أنها شديدة التأثر بالمناخ، مما يعني أن سكانها أكثر عرضة 15 مرة للوفاة من آثار المناخ.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة الى انه سيناقش الأمين العام إعلانه الأخير بأن الأمم المتحدة ستعمل على ضمان تغطية جميع الناس على وجه الأرض بأنظمة الإنذار المبكر في غضون خمس سنوات، أي بزيادة من 6 من كل 10 أشخاص الآن. في مواجهة التحديات المناخية القاسية، والموارد النادرة للغاية، وتتخذ منطقة البحر الكاريبي خطوات حيوية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.