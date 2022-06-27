أمين المجلس القومى لأسر الشهداء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو

كتبت ــ منال العيسوى

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال أمين عام المجلس في برقيته: "إن ثورة الثلاثين من يونيو كانت يوماً فارقاً في تاريخ الوطن، الذي أنتفض بشعبه وجيشه ضد قوى الشر والإرهاب، لاستعادة الهوية الوطنية والأمن والاستقرار في مشهد مهيب جسد أعظم ثورات العالم" .

وأعرب أمين عام المجلس عن خالص التقدير للدور الوطني والتاريخي الذي قام به الرئيس وتحمله مسئولية إنقاذ الوطن وإنفاذ إرادة الشعب المصري لعودة الأمن وبناء الجمهورية الجديدة.