اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 03:46 م
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أمين المجلس القومى لأسر الشهداء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:00 م
أمين المجلس القومى لأسر الشهداء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين
كتبت ــ منال العيسوى

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بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ببرقية تهنئة  للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو.
 
وقال أمين عام المجلس في برقيته: "إن ثورة الثلاثين من يونيو كانت يوماً فارقاً في تاريخ الوطن، الذي أنتفض بشعبه وجيشه ضد قوى الشر والإرهاب، لاستعادة الهوية الوطنية والأمن والاستقرار في مشهد مهيب جسد أعظم ثورات العالم" .
 
وأعرب أمين عام المجلس عن خالص التقدير للدور الوطني والتاريخي الذي قام به  الرئيس وتحمله مسئولية إنقاذ الوطن وإنفاذ إرادة الشعب المصري لعودة الأمن وبناء الجمهورية الجديدة.
 
 

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