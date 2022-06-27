اليوم السابع
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أطباء الأسنان: إخلاء سبيل طبيب استجابة لمخاطبة النقابة للجنة العفو

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:18 م
أطباء الأسنان: إخلاء سبيل طبيب استجابة لمخاطبة النقابة للجنة العفو نقابة أطباء الأسنان - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إخلاء سبيل "الطبيب أحمد حمدي أبو الفتح"، بناء على مخاطبات النقابة للجنة العفو الرئاسى بأسماء مجموعة من أطباء الأسنان ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيته في إفطار الأسرة المصرية 2022، بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والتى تم تشكيلها كإحدى توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
 
وأضافت النقابة، فى بيان: وإذ تأمل النقابة في الإفراج عن باقي أطباء الأسنان المُرسل أسماؤهم بالخطاب للجنة العفو الرئاسى.
 

نقابة اطباء الاسنان

اطباء الاسنان

لجنة العفو الرئاسى

العفو الرئاسى



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