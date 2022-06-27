أسوشيتدبرس: واشنطن تشترى نظام دفاع صاروخى أرض جو "نرويجى" لصالح أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن مجموعة السبع تعتزم أن تلزم نفسها بدعم أوكرانيا على المدى الطويل، بينما تستعد الولايات المتحدة لإعلان شراء أنظمة دفاع صاروخى أرض جو متطورة لكييف، فى الوقت الذى يلتقى فيه قادة دول المجموعة فى ألمانيا مع مشاركة رئيس أوكرانيا بالفيديو.

وسيبدأ قادة السبع جلسة اليوم الاثنين، فى اليوم الثالث للقمة بالتركيز على أوكرانيا. وسينضمون لاحقا إلى قادة خمس اقتصاديات ناشئة، وهى الهند وجنوب افريقيا والسنغال والأرجنتين وإندونيسيا، من أجل إجراء نقاش حول التغير المناخى وقضايا أخرى.

وتأتى حرب أوكرانيا بالفعل فى صدارة أجندة قمة السبع، حيث افتتح القادة القمة التي عقدت فى قصر إلمو يوم الأحد، فى الوقت الذى ضربت فيه الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف لأول مرة منذ أسابيع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان يعتمد منذ البداية على أن الناتو وقمة السبع لكن هذا لم ولن يحدث، بينما حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القادة من ألا يصيبهم الإرهاق من الحرب.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم نظام دفاع صاروخى أرض جو لأوكرانيا، وفقا لشخص مطلع على الامر، فى أحدث مساعدة من واشنطن لاوكرانيا من أجل مواجهة الغزو الروسى.

وتشترى الولايات المتحدة نظام NAMAS الدفاع المضاد للطائرات التي تطوره النرويج، لتقديم دفاع متوسط وطويل المدى، وفقا للمصدر الذى رفض الكشف عن هويته.

ويعد هذا النظام هو نفس الذى تستخدمه الولايات المتحدة لحماية المجال الجوى الحساس حول البيت الأبيض والكابيتول فى واشنطن.

وتشمل المساعدات الإضافية مزيد من الذخيرة للمدفعية الأوكرانية وأيضا أجهزة رادار مضادة للبطاريات لدعم جهود صد الهجوم الروسى فى دونباس، بحسب ما أفاد المصدر.