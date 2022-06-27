أسعار النفط تسجل 113.03دولار لبرنت و 107.40دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 113.03 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى107.40دولار للبرميل.

وأعلن وزير الطاقة السريلانكي كانشانا ويجيسيكيرا اليوم الإثنين، أن وزيرين من الحكومة سيتوجهان إلى روسيا في وقت لاحق في إطار زيارة دبلوماسية، يناقشان خلالها الأمور المتعلقة بإمكانية شراء النفط الروسي.

ونقلت صحيفة دايلي نيوز المحلية عن الوزير قوله إن حكومة سريلانكا لم تتخل عن المناقشات مع الحكومة الروسية بشأن هذه المسألة خاصة أن البلاد تعاني من أزمة طاحنة من نقص الوقود.

وكان رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريميسينجه، قد أعلن بداية الشهر المقبل عن أن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا للتعامل مع أزمة الوقود الحالية.

واعترف ويكرمسينجه بأن الأزمة في سريلانكا كانت من صنعها وحدها حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة في عام 2019، والأخطاء السياسية التي دمرت المحاصيل والهبوط الحاد في السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا.