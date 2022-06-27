أستراليا: اعتقال 11 ناشطا خلال احتجاجات بشأن التغير المناخى

أ.ش.أ

أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال 11 ناشطاً أحدثوا حالة من الفوضى، صباح اليوم الاثنين، أثناء احتجاجات وسط مدينة سيدني؛ للاعتراض على عدم اتخاذ إجراءات جذرية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وذكرت الشرطة الأسترالية في بيان، اليوم أن هذه الاحتجاجات حفلت بمشاهد فوضوية في المنطقة التجارية وسط مدينة سيدني، وتسببت في إغلاق طرق رئيسية من بينها الطريق المؤدي إلى نفق الميناء.

وقالت إن أكثر من مائة شخص شاركوا في هذه الاحتجاجات، ولكن تم التمكن من تفريقهم خلال ساعة واحدة.

من جانبهم.. قال ناشطون إن النظام البيئي ينهار، وإن أستراليا لا تتخذ إجراءات تكفي لمنع هذا الانهيار، مؤكدين أنهم سيواصلون الاحتجاجات عبر أنحاء سيدني.

تجدر الإشارة إلى أن حكومات الولايات الأسترالية كانت قد طبقت قوانين صارمة خلال السنوات الأخيرة؛ لردع المحتجين الذين يتسببون في تعطيل وسائل النقل العام والأنشطة التجارية أثناء احتجاجات بشأن تداعيات ظاهرة التغير المناخي.