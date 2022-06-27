أخبار مصر.. الحكومة تنفى حذف بعض مستحقي الدعم التموينى نتيجة عجز فى السلع

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية.
الرئيس السيسي يبحث فى جولته الخارجية العلاقات الوثيقة بين مصر وعمان والبحرين
متحدث الرئاسة: مباحثات الرئيس السيسي بعمان والبحرين تتناول قضايا وأزمات دولية
الحكومة تنفى حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة عجز في السلع التموينية
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية، فقد تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
صحف عُمان عن زيارة الرئيس السيسي: صفحة مضيئة فى تاريخ العلاقات الثنائية
أبرزت الصحف العُمانية الصادرة اليوم الإثنين، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
الفلك الدولى: السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى فى العديد من الدول الإسلامية
قال مركز الفلك الدولي في بيان له اليوم الاثنين، إن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم .
الأرصاد: زيادة نسبة الرطوبة وأجواء حارة على القاهرة بسبب منخفض الهند الموسمى
صحافة قطر عن زيارة تميم للقاهرة: علاقات البلدين تشهد نموا وتطورا مستمرا
طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الثانية
وزارة الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
التعليم تعلن نتيجة الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90%
القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو
مصر وعُمان.. جهود مستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين
الإسكان: طرح محال وصيدليات للبيع بمنطقة 222 عمارة "إسكان اجتماعى" بمدينة بدر
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين ( ١٨م٢ : ٩٩م٢) بمنطقة ٢٢٢ عمارة إسكان اجتماعى بمركز المدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.
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